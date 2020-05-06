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مطرب كويتي يطلق اسم فيروس كورونا على ألبومه الجديد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:46 ص
بوابة الفجر

استضاف برنامج "مع سعيد من بعيد" الذي يعرض على موقع "روتانا" مع الفنان الكويتي إبراهيم دشتي، الذي قال إنه سيطلق اسم "كوفيد- 19/ 2020" على ألبومه الجديد.

وأكد إبراهيم أن هذا الألبوم حلم بالنسبة له، وجهّز فيه 17 أغنية قبل أزمة فيروس كورونا، ولكن سيتم تقديم بعض الأغاني في الفترة الحالية، وستطرح أول أغنية بعد عيد الفطر المبارك، ويحتوي على أغاني بلهجات مصرية، لبنانية، خليجية.

وغنى إبراهيم دشتي عدداً من الأغاني لنجوم الفن، من بينهم الفنان عبد المجيد عبد الله والنجم حسين الجسمي.

وعن بدايته في ستار أكاديمي قال: "قدمت في البرنامج بدون علم والدي، ورأيت نفسي في البداية، أنني متواجد في النهائي، لا سيما أنني أحب الغناء منذ صغري وتعلمت العزف على الجيتار بمفردي".

وتناول تعامله مع مرحلة العزل المنزلي، لافتاً إلى أنه بحكم عمله كفنان دائما ما يكون له أعمال وارتباطات خارج الكويت، لكن بعد الاستسلام لهذا الوضع، يقوم بممارسة الرياضة والرسم مع بناته، وأيضا الاستماع بكثرة إلى الأغاني الهندية.

وأضاف: "أول أغنية لي مخاصمها، كانت الأغلى على قلبي، وجعلتني أول فنان يصعد على خشبة مهرجان "هلا فبراير" بأغنية سينغل، الأمر الذي كان فارقا بشكل كبير في مشواري".

وأردف: "أنا من عشاق الفنان وائل كفوري، وكنت أغني له منذ أن كنت صغيرا، لدرجة أن صوتي كان يجرح في محاولة للوصول إلى طبقة صوته، وأتاثر بالفنانين عبد المجيد عبد الله، راشد الماجد، محمد عبده، نبيل شعيل، حسين الجسمي".


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