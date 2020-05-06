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كيكي سيتين: لا أخشى تراجع برشلونة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:16 ص
كيكي
كيكي
وكالات
أكد كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة أنه يتمنى استئناف البطولات من جديد، طالما سيتم استيفاء كل التدابير الصحية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، من أجل رفع الكؤوس داخل الملعب.

وأكد سيتين في حوار عبر الفيديو مع قناة النادي الكاتالوني الرسمية: "لا أحب الفوز بالبطولات بهذه الطريقة، أمر منطقي أن يبقى الترتيب على شكله الحالي حال إلغاء الدوري، ولكن الحقيقة أننا جميعاً نرغب في استكمال البطولة، والفوز بها بعد خوض كل المباريات، وبالمثل في التشامبيونز ليج".

وأشار صاحب الـ61 عاماً إلى أنه بالرغم من رغبته في "عودة الأمور لطبيعتها" في أقرب وقت، إلا أن الأولوية في الوقت الحالي يجب أن تكون لصحة وسلامة الجميع لتجنب أي موجة ثانية من الفيروس.

وأكد المدرب الذي تولى تدريب "البلاوغرانا" خلفاً للمقال إرنستو فالفيردي في يناير الماضي، أنه قضى فترة العزل الصحي، بجانب مساعديه في الطاقم الفني، في تحضير العمل الفني تمهيداً لعودة البطولات من جديد، و"أشياء كثيرة لم يتم تطبيقها حتى الآن".

وأضاف: "الأمور واضحة لنا، وهي أن كل الفرق ستعاني من نفس المشاكل، لا توجد أفضلية لفريق على آخر في أي مباراة، ما حدث غير الأمور تماماً، طريقة تفكيرنا والتركيز على بعض التفاصيل".

وتابع: "بالطبع سنعتاد على الظروف الجديدة، وعلى ما علينا فعله، ومتأكد من أننا سنجد الطريق الصحيح".

وعن حالة الفريق مع هذا التوقف الطويل، علق مدرب ريال بيتيس سابقاً بأن أكثر ما يقلقه هو الحالة المعنوية والنفسية للاعبين، وليس البدنية، لأن اللاعبون كانوا يتبعون تدريبات يومية.

كما تحدث سيتين عن أداء الفريق هذا الموسم، مؤكداً أنه ينظر للأمور بطريقة "إيجابية"، رغم التوقف الإجباري بسبب الأزمة الصحية الأخيرة.

وقال في هذا الصدد: "افتقدنا للاستمرارية في بعض الجوانب، ولكن بوجه عام، نشعر بالرضا، لأننا شاهدنا أشياء كثيرة داخل الملعب من التي نعمل عليها في التدريبات".

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