معايدة مثيرة للجدل.. بريتني سبيرز تهنئ والدتها بعيد ميلادها



ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة قامت بريتني بنشرها برفقة والدتها، وألحقتها بعبارة تهنئة بعيد ميلادها بذكرها أنها شاركتها أفضل لحظات السعادة في حياتها.



واختتمت بريتني عبارتها بلفظ خارج، مؤكدة من خلاله على حبها لوالدتها كما وعدتها بعدم التلفظ به مرة أخرى.

وحصلت بريتني على العديد من التهاني من متابعيها على انستجرام، وجهت لوادتها Queen Lynn Spears.



هنأت النجمة الكبيرة بريتني سبيرز والدتها بعيد ميلادها الـ 65 عبر منشور قامت بنشره على حسابها الرسمي على موقع انستجرام.