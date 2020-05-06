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دانيال راتكليف يعود من جديد لعالم أفلام هاري بوتر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
دعما منها للبريطانيين الباقين بمنازلهم في ظل تطبيق العزل المنزلي، أعلنت مؤلفة أفلام هاري بوتر عن مبادرة تقدم من خلالها عالم هاري بوتر بطريقة مغايرة للجمهور.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن رولينج دشنت مبادرة بث حلقات حكي لروايات هاري بوتر، يتم سردها من خلال نجوم العمل الأصليين وبثها عبر الانترنت.

وقالت الصحيفة أن نجم السلسلة دانيال راتكليف الذي جسد شخصية هاري بوتر، قام بتسجيل فيديو له اثناء سردة للشطر الأول من الرواية الأولى.

وسيقدم راتكليف سردا لهذا الشطر الذي عرف بعنوان الفتى الذي عاش، والذي يقدم وصف مبدأي للمرحلة الاولى من حياة هاري بوتر.

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