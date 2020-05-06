نتفليكس تحضر لطرح جزء جديد من فيلم Extraction



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن كريس هيمسورث نجم الفيلم نشر فيديو وجه من خلاله الشكر لجمهوره بعد أن أصبح الفيلم رقم واحد في مشاهدات نتفليكس بغضون أسابيع.



وقالت الصحيفة أن مخرج الفيلم سام هارجريف، أتفق مع مؤلفوه وكاتبي السيناريو الخاص به الأشقاء روسو على صناعة جزء ثاني له.



وسبق لكريس هيمسورث التعاون من الأشقاء روسو في أفلام عالم مارفل السينمائي، بعد ظهوره في شخصية THOR على عدة أجزاء.



بعد أن حقق نجاح غير متوقع كأعلى فيلم في نسب المشاهدات الافتتاحية على منصة نتفليكس، أكد مخرج فيلم Extraction عن العمل على جزء جديد له في المستقبل.