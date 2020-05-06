جوليا روبرتس تحتفل بـ Met Gala من المنزل



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن العديد من نجوم هوليوود احيو ذكرى حفل ميت جالا هذا العام بالاكتفاء بنشر صورهم من المهرجان من العام المضي بعد إلغاء دورة هذا العام.



غير أن النجمة جوليا روبيرتس قررت الاحتفال بذكرى الحفل بطريقتها الخاصة،بأن قامت بارتداء الفستان من اطلالتها من العام الماضي، داخل منزلها.



وشاركت جوليا الصورة مع متابعيها على موقع انستجرام، وتمنت من خلالها عودة قريبة للعالم كما كان عليه قبل كورونا.



كان من ضمن المحافل التي تضررت بسبب تفشي فيروس كورونا، حفل ميت جالا الذي يقام في أول اثنين من كل مايو، ويشهد مشاركة كوكبة من نجوم هوليوود باستعراض أزياء غير تقليدي.