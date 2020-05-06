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ليام بين يهنئ زين مالك بطفلته من جيجي حديد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:14 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
كان المغني البريطاني الشاب ليام بين، هو الوحيد من بين أعضاء فريق وان دايركشن الذي تقدم بالتهنأة لزميله السابق بالفريق الغنائي زين مالك، على أنه سيصبح أب قريبا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن ليام ظهر في بث حي عبر قناته الرسمية على موقع انستجرام، وجه من خلاله التهنئة لزين وجيجي حديد.

وكانت قد أكدت والدة جيجي حديد ان ابنتها حامل في الاسبوع العشرون من حبيبها المغني الشاب زين مالك، وأن مولودهما المرتقب سيكون فتاة.

وسيكون بذلك زين مالك ثالث أعضاء فرقة وان دايركشن الذي يحظى بطفل بعد لويس توملينسون وليام بين.

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