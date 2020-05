نيكولاس كيدج يجسد شخصية Joe Exotic في مسلسل جديد

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن المسلسل سيطرح على ثمانية مواسم، سيساهم نيكولاس كيدج في انتاجه، وستدور أحداثه حول حياة مالك حديقة الحيوانات الذي كان يظهر في برنامج واقعي يعرف بعنوان Tiger King.



وقالت الصحيفة أن سيناريو المسلسل سيكون مستوحى من مقالات اسبوعية للكاتب الأمريكي ليف ريجستاد، التي كانت تنشر بأحد صحف تكساس.



وعرفت هذه المقالات بعنوان Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild.



أعلن النجم نيكلوس كيدج عن انتاجه وتمثيله في مسلسل جديد يجسد به شخصية مالك حديقة الحيوان المثير للجدل Joe Exotic.