اختيار تايكا وتيتي لإخراج فيلم جديد ضمن سلسلة Star Wars



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن اعلان ديزني جاء في يوم 4 من شهر مايو الجاري، وهو اليوم الذي أعلن كيوم رسمي يحتفل به العالم بأفلام Star Wars.



وعرف المخرج تايكا واتيتي بالعديد من أعماله السينمائية المميزة، وسبق له التعاون مع شركة ديزني عبر اخراجه للجزء الثالث من فيلم THOR.



كما سبق وأعلنت ستديوهات مارفل اختيار واتيتي لإخراج الجزء الرابع القادم من أفلام THOR للنجم كريس هيمسورث والنجمة نتالي بورتمان.



أعلنت شركة ديزني عن اختيار المخرج الكبير تايكا واتيتي لكتابة واخراج فيلم جديد ضمن سلسلة أفلام Star Wars الشهيرة.