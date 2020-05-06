لهذا السبب.. أصالة تزور مستشفى حجر صحي لمصابي فيروس كورونا





وقالت أصالة، في تصريحات صحفية لها أنها شعرت برغبتها في رؤية كيف يعيش مصابي فيروس كورونا، للاحساس بألامهم والتخفيف عليهم مما يشعرون به.









وأهدت أصالة للطاقم الطبي شهادات تقدير على دورهم الذي يقومون به، لرفع من روحهم المعنوية وتشجعيهم على ماصلتهم مهمتهم البطولية.

زارت الفنانة السورية أصالة نصري، مساء أمس الثلاثاء، مقر للحجر الصحي مخصص لمصابي فيروس كورونا المستجد، بالقاهرة، وذلك تقديرا منها لدور الأطباء في ظل الأزمة التي يواجهها العالم.