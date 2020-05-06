Advertisements

لهذا السبب.. أصالة تزور مستشفى حجر صحي لمصابي فيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:04 ص
أصالة
أصالة
الفجر الفني
زارت الفنانة السورية أصالة نصري، مساء أمس الثلاثاء، مقر للحجر الصحي مخصص لمصابي فيروس كورونا المستجد، بالقاهرة، وذلك تقديرا منها لدور الأطباء في ظل الأزمة التي يواجهها العالم.

وقالت أصالة، في تصريحات صحفية لها أنها شعرت برغبتها في رؤية كيف يعيش مصابي فيروس كورونا، للاحساس بألامهم والتخفيف عليهم مما يشعرون به.

وأهدت أصالة للطاقم الطبي شهادات تقدير على دورهم الذي يقومون به، لرفع من روحهم المعنوية وتشجعيهم على ماصلتهم مهمتهم البطولية.

أخبار تهمك

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ يوم

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 12 ساعة

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى نادي مفاجأة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يوم

عاجل.. حريق هائل بمخزن نجف في القليوبية (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ يوم

أحمد موسى يكشف سر هجوم صفاء الهاشم على مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

لأول مرة.. إعلان أرقام جلوس طلاب "الثانوية الأزهرية" على الإنترنت

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

04:21 ص

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

10:33 م

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة