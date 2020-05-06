نقابة المنتجين ببوليوود تمهد للعودة التدريجية لتصوير الأفلام



وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن الوثيقة تفيد بأن النقابة تمهد حاليا لإجراءات العودة بشكل تدريجي لتصوير الأفلام مع نهاية مايو.



وذلك مع فرض ضوابط صارمة على إجراءات التصوير مع مراعاة تعقيم مواقع الانتاج والحفاظ على إجراءات السلامة بين فرق تصوير الفيلم.



وأفاد الموقع بأنه بمجرد انتهاء نقابة المنتجين بالهند من وضع الضوابط الخاصة بعودة انتاج الأفلام ستعود الحياة من جديد لصناعة السينما في الهند مباشرة.



أعلنت نقابة المنتجين بالهند عن وثيقة رسمية تنظم من خلالها عملية العودة تدريجيا للحياة بصناعةالسينما بالهند بعد استقرار الأمور على خلفية تفشي فيروس كورونا.