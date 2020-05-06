الهند تسجل 126حالة وفاة و2958 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأربعاء، تسجيل 126حالة وفاة و2958 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وبدأت السلطات في الهند تخفيف بعض القيود بعد إغلاق لمدة 40 يومًا ضد فيروس كورونا المستجد، حيث توجه مئات الأشخاص، إلى متاجر المشروبات الكحولية في العاصمة الهندية، نيودلهي.

كما استأنفت بعض المكاتب العمل بعدد أقل من الموظفين وتسللت حركة المرور إلى الشوارع.

وقال شاهد من "رويترز": "في حوالي الساعة 9:30 صباحًا، تشكل خط يتكون من أكثر من 500 شخص خارج متجر لبيع الخمور في منطقة كاليان بوري الشرقية، قبل إغلاق المحل ووجهت الشرطة هراوات إلى الجمهور لتفريقه".

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.