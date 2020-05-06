إطلاق 3 صواريخ قرب مطار العاصمة العراقية

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بإطلاق 3 صواريخ قرب مطار العاصمة العراقية بدون وقوع ضحايا.

وقد أكدت وسائل إعلام عراقية، في وقت سابق، سقوط 5 صواريخ على منشآت تابعة لشركة أمريكية تعمل في مجال النفط بمحافظة البصرة.

وكان مصدر أمني مسؤول، قال إن "شركة هاليبرتون النفطية الأمريكية في محافظة البصرة، جنوبي العراق، تعرضت إلى قصف صاروخي، مضيفًا أن قرابة 4- 5 صواريخ استهدفت مقر الشركة في البرجسية مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية طفيفة.

وأضاف المصدر الأمني العراقي، أن أحد الصواريخ وقع قرب بئر عشرين النفطي بين ناحية سفوان وقضاء الزبير، مشيرا إلى أن العمال الأمريكيين كانوا قد غادروا الشركة ولا يوجد فيها سوى العراقيين.

وقد نشرت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في قاعدة "عين الأسد"، التي ينتشر فيها جنود أمريكيون، وقاعدة "حرير" في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وفقًا لوكالة سبوتنيك.