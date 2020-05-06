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برشلونة يستعيد لاعبه السنغالي
الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:33 ص
الفجر الرياضي
أعلن نادي نيس الفرنسي عدم تفعيل خيار الشراء للاعب السنغالي موسى واجي المعار من برشلونة الإسباني.
وذكر النادي في بيانه: "بعد 5 مشاركات للاعب في الدوري، الذي
جاء من برشلونة في الشتاء، قرر عدم النادي عدم تفعيل شراء موسى واجي".
وأكمل: "يشكره النادي على الأشهر التي قضاها باللون الأحمر
والأسود ويتمنى له الأفضل لبقية حياته المهنية".
وبالتالي سيعود واجي البالغ من العمر 21 عاماً إلى برشلونة، لأن الموسم انتهى في فرنسا.
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