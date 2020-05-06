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برشلونة يستعيد لاعبه السنغالي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:33 ص
موسى واجي
موسى واجي
الفجر الرياضي

أعلن نادي نيس الفرنسي عدم تفعيل خيار الشراء للاعب السنغالي موسى واجي المعار من برشلونة الإسباني.

 

وذكر النادي في بيانه: "بعد 5 مشاركات للاعب في الدوري، الذي جاء من برشلونة في الشتاء، قرر عدم النادي عدم تفعيل شراء موسى واجي".

 

وأكمل: "يشكره النادي على الأشهر التي قضاها باللون الأحمر والأسود ويتمنى له الأفضل لبقية حياته المهنية".

 

وبالتالي سيعود واجي البالغ من العمر 21 عاماً إلى برشلونة، لأن الموسم انتهى في فرنسا.

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