سعر الدولار اليوم الأربعاء 6-5-2020 في البنوك مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم





استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.





وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.





سعر الدولار اليوم في مصر البنوك





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى





15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى





15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر





15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة





15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى





15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib





15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية





15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة





15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.





ارتفع الدولار مقابل معظم العملات ، وسط مخاوف من قرع طبول حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، بسبب فيروس كورونا هذه المرة.

وبحسب "رويترز"، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومايك بومبيو وزير خارجيته مسؤولية الجائحة للصين، المعتقد أنها منشأ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي أحدث التعاملات، نزل اليورو 0.4 في المائة إلى 1.0932 دولار، وفقد الجنيه الاسترليني 0.4 في المائة ليسجل 1.2442 دولار.

وارتفع الدولار أمام العملات الاسكندنافية المنكشفة على مخاطر التجارة العالمية، ونزلت الكرونة السويدية 0.6 في المائة إلى 9.8995 مقابل الدولار وفقدت الكرونة النرويجية 0.8 لتسجل 10.3975 للدولار.

لكن أكبر حركة في أسواق العملة كانت لليوان الصيني الذي انخفض لأقل مستوى في ستة أسابيع عند 7.1555 مقابل الدولار في الأسواق الخارجية ثم استقر في أحدت سعر له عند 7.1380.

وكانت العملة اليابانية، وهي الملاذ الأمن الأهم، العملة الوحيدة الرئيسة التي ارتفعت أمام الدولار وسجلت زيادة 0.2 في المائة إلى 106.71 ين للدولار.



