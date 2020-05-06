كلوب: لا أحلم بتدريب ميسي ورونالدو

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أنه لا يحلم بتدريب الثنائي ليونيل ميسي نجم وبرشلونة الإسباني وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وذلك لأنه يمتلك الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وقال كلوب لفضائية بي إن سبورتس:"ميسي ورونالدو كلاهما رائع للغاية وأستمتع بمشاهدتهما كثيرًا ولا أحلم بتدريب أي منهما.. في الوقت الحالى سعيد بالفريق الذي أملكه كثيرًا، فالثنائي محمد صلاح وساديو ماني رائع".

وأضاف كلوب:"خلال مسيرتي قمت بتدريب العديد من اللاعبين العظماء مثل روبرت ليفاندوفيسكي الذي دربته في بوروسيا دورتموند".