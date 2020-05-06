معلومات التي لا تعرفها عن حياة إبراهيم يسري

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فنان موهوب قدم العديد من الأعمال واخترق قلوب الملايين بفنه الراقي، وخسرت الساحة الفنية أسطورة من أساطير الفن يوم مماته.



ويعرض 'الفجر الفني' بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.



1-ولد في القاهرة يوم 20 ابريل عام 1950م.



2-تخرج عام 1975م من المعهد العالي للفنون المسرحية.



3-قدم العديد من المسلسلات منها النساء قادمون، كش ملك، العائلة والناس، أوبرا عايدة، امرأة من زمن الحب، الطوفان، الدنيا وردة بيضاء، هوانم جاردين سيتي، أماكن في القلب.



4-شارك في عدة أفلام منها مصيدة الذئاب، الملائكة لا تسكن الأرض، البرئ والمشنقة، امرأة هزت عرش مصر، السادة الرجال، عودة مواطن.



5-توفي يوم 20 ابريل عام 2015، نتيجة إصابته بفشل كلوي.



6-لديه محمد، هنا.



7-أصبح ابنه حاليا الفنان محمد يسري الذي قدم العديد من الأعمال منها حكايات بنات، أبواب الشك، كارما، السرايا، بين عالمين، حادث النيل هيلتون، سيرة حب.