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معلومات التي لا تعرفها عن حياة إبراهيم يسري

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
فنان موهوب قدم العديد من الأعمال واخترق قلوب الملايين بفنه الراقي، وخسرت الساحة الفنية أسطورة من أساطير الفن يوم مماته.

ويعرض 'الفجر الفني' بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.

1-ولد في القاهرة يوم 20 ابريل عام 1950م.

2-تخرج عام 1975م من المعهد العالي للفنون المسرحية.

3-قدم العديد من المسلسلات منها النساء قادمون، كش ملك، العائلة والناس، أوبرا عايدة، امرأة من زمن الحب، الطوفان، الدنيا وردة بيضاء، هوانم جاردين سيتي، أماكن في القلب.

4-شارك في عدة أفلام منها مصيدة الذئاب، الملائكة لا تسكن الأرض، البرئ والمشنقة، امرأة هزت عرش مصر، السادة الرجال، عودة مواطن.

5-توفي يوم 20 ابريل عام 2015، نتيجة إصابته بفشل كلوي.

6-لديه محمد، هنا.

7-أصبح ابنه حاليا الفنان محمد يسري الذي قدم العديد من الأعمال منها حكايات بنات، أبواب الشك، كارما، السرايا، بين عالمين، حادث النيل هيلتون، سيرة حب.

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