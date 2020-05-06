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3 مراحل لتسهيل إجراءات الحظر المفروضة بشأن كورونا في بريطانيا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، بأن لندن أعدت خطة من 3 مراحل من أجل تسهيل إجراءات الحظر المفروضة بشأن فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت المملكة المتحدة البريطانية، أصبحت أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 30 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وثاني بلد أكثر تضرراً بالوباء عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وكشفت الأرقام الأسبوعية من مختلف وكالات الإحصاء الإقليمية في البلاد، أن 32 ألفا و313 وفاة بفيروس كورونا بحسب شهادات الوفاة، في حصيلة تتجاوز تلك التي سجلت في إيطاليا.

 

ويذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يستعد لطرح خطته لتخفيف أوامر الإغلاق المرتبطة بالفيروس على مستوى البلاد، الأحد المقبل.

 

وتتضمن الإجراءات الجديدة التي تم وضعها مع رؤساء الشركات والنقابات العمالية، واطلعت عليها شبكة "بي بي سي" وصحيفة "فايننشال تايمز"، تشجيعا للعاملين في المكاتب على البقاء في منازلهم لعدة أشهر، لتجنب إرهاق نظام النقل.

 

وطلبت السلطات البريطانية من مواطنيها حاليا البقاء في المنزل، ما لم يحتاجوا إلى العمل أو شراء الضروريات أو ممارسة التمارين اليومية، لكن يجب عليهم البقاء على بعد مترين على الأقل من الأشخاص الآخرين.

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فيروس كورونا بريطانيا 3 مراحل

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