محافظ الشرقية: إزالة 97% من التعديات على الأراضي الزراعية (فيديو)

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه خلال فترة حظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حدث تعديات على نحو 520 حالة على أراضي زراعية تم إزالة 97% منهم، ومخالفات المباني 355 حالة تم إزالة 70% منها، وجاري المتابعة اليومية للتصدي لأي تعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.





وأكد "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن إجراءات التعقيم مستمرة للأسواق والميادين والمناطق المزدحم ومواقف السيارات ومدارس صرف المعاشات، خاصة في ظل عدم التزام المواطنين بالابتعاد عن اماكن الزحام.





وتابع محافظ الشرقية، أن خطة التعقيم تسير بشكل جيدًا، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والبعد عن الأماكن المزدحمة، مشددًا على ان هناك مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية والخضروات والفاكهة، منوهًا بأن هناك ارتفاع في أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية، والمحافظة تحاول طرح لحوم بأسعار منافسة من خلال بعض الشركات والمؤسسات بجانب تقديم منافذ القوات المسلحة والداخلية لحوم بأسعار مناسبة.





وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تمت إزالته بالمحافظات من تعديات تتعلق بالاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة منذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال الفترة من 25 مارس الماضي حتى 4 مايو الجاري، بلغت حوالى 4 مليون و267 ألف متر مربع من أملاك وأراضي الدولة و14528 فدان بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية.





جاء ذلك خلال تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوي، أمس الثلاثاء من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات حتى الآن بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والمخالفات الزراعية والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال الظروف الحالية التي تمر بها الدولة خلال تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وإقامة مباني وأسوار والزراعة عليها.





وأكد شعراوي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن نجحت في القيام بـ5579 حالة إزالة للتعديات على أملاك وأراضي الدولة خلال 41 يومًا منذ بداية إزالة التعديات، مشيرا إلى أن التقرير يوضح نجاح المحافظات في إزالة 4367 حالة تعدى بالبناء على أراضي أملاك الدولة واسترداد حوالى 4 مليون متر و267 ألف متر حتى 4 مايو الجاري.



