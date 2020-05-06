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البورصة تواصل المكاسب وتصعد 0.71 % مع بداية التعاملات

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:27 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


إستهلت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين وإستكمالاً للإرتفاعات بدأتها من الامس .


وربح رأس المال السوقي نحو 3 مليار جنيه ليصل في تلك التوقيت الي 556 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 10260.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 1192 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1115.6 نقطة.


وإختتمت البورصة المصرية تداولات  أمس منتصف الأسبوع على ارتفاعات جماعية للمؤشرات بعد جلستين من التراجع ، لينهى الرئيسي على ارتفاع بنسبة 1.05% عند 10188 نقطة مع تحول المؤسسات الأجنبية للشراء الانتقائى على التجارى الدولى و معظم القياديات ، فيما انعكس اتجاه المؤسسات المحلية للبيع للاستفادة من تلك الارتفاعات بعد عدة جلسات من الشراء ، فيما أغلق المؤشر السبعينى على ارتفاع ب 2.2% عند 1175.4 نقطة بدعم من شراء الافراد على الاسهم الصغيرة و المتوسطة بعيدا عن اسهم المضاربات التى لازالت تعانى من مبيعات مكثفة بعد وقف الشراء لعدة اكواد للمضاربين على تلك الاسهم ، و الذى انعكس على تباين اداء اسهم المؤشر ، و الذى جاء بقيم تداول اقل من المتوسط مسجلة 692 مليون جنيه ، بحجم تداول 252 مليون سهم ، من خلال 27720 صفقة ، بالتداول على 171 ورقة مالية ، ربحت منها 117 ورقة ، و تراجعت 18 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 35 ورقة مالية دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 4.853 مليار جنيه مسجلا 556.063 مليار  جنيه.

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