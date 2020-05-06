الأهلي يحدد قائمة الراحلين

حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري؛ وذلك للاستفادة بأماكن فارغة والتعاقد مع بدائل قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





يعد صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول للكرة بالنادي، من أوائل الراحلين عن القلعة الحمراء، وذلك بعدما قررت إدارة النادي تسويق اللاعب، لعدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني.





ويرفض صالح جمعة الانتقال لأي نادي محلي، وينتظر وصول بعض العروض الخارجية من أجل مناقشتها مع إدارة النادي الأهلي.





كما قرر مسؤولي النادي الأهلي بيع المهاجم الأنجولي جيرالدو دا كوستا، بعد ظهوره بمستوى متواضع مع الفريق منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في يناير 2019.





فيما تسيطر حالة من الغموض حول مستقل وليد أزارو، مهاجم الفريق المعار لصفوف الاتفاق السعودي؛ حيث يرفض فايلر استمرار اللاعب في صفوف الفريق، في ظل رغبة لجنة التخطيط بالتمسك باللاعب، لما يتمتع به من إمكانيات فينة عالية تؤهله لقيادة خط هجوم الشياطين الحمر.





واستقر رينيه فايلر على بيع حسين السيد، عقب انتهاء فترة إعارته لنادي الصفاقسي التونسي، إلى جانب رحيل الجناح الأيمن للفريق أحمد الشيخ.



