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النجم الساحلى يكشف موقفه من ضم جيرالدو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:40 ص
جيرالدو
جيرالدو
الفجر الرياضي
صرح المتحدث الرسمى لنادى النجم الساحلى قيس عاشور ، بأن لم تأتي أى عروض رسمية لضم وجدى كشريدة سواء من الأهلى أوالزمالك.

وخلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس" قال قيس :  "النجم الساحلي يمر بأزمة مالية في الوقت الحالي ولا توجد موارد لدينا بسبب توقف النشاط الكروى بسبب انتشار فيروس كورونا لذا لا نفكر فى ضم جيرالدوأو أي صفقات اخرى".

وتابع:" سيتم تسوية أزمة كوليبالي في القريب العاجل بعد انتهاء أزمة كورونا، اليوم الأندية تعيش في ضائقة مالية كبيرة، نظرا لانعدام الموارد، ولكن الأمور تسير في طريق التسوية بمشئية الله".

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