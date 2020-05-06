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القباج توجه بتوفير مسكن ملائم لأسرة تقيم في الشارع بالأميرية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:43 ص
الاسرة
الاسرة
آيات عامر
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، بالتعامل مع ما نشر بعدد من المواقع عن وجود أسرة تقيم في الشارع بعد طردهم من الغرفة التي كانوا يقيمون بها بسبب عدم دفع الإيجار بشارع السواح بالأميرية، كما وجهت القباج مدير إدارة المطرية بالتوجه للأسرة، لبحث تقديم مساعدات للحالة، وتوفير سكن بشكل عاجل لهم.

وكلفت علاء عبد العاطي معاون الوزير للرعاية الاجتماعية بمرافقة الوحدة المتنقلة لفريق حماية الكبار والصغار بلا مأوى إلى مكان تواجد الأسرة بمنطقة الأميرية وقابل الأسرة وتم عمل دراسة حالة للاسرة وتبين أن الأسرة مكونة من الأب ويدعى سيد حامد 41 عامًا والأم وعدد أربعة أطفال لم يلتحقوا بالتعليم منهم طفلين ذكور عبد الرحمن 7 سنوات ومحمد 5 سنوات وطفلتين إناث 3 سنوات وأخرى رضيعه سنة وأربعة شهور وجميع الأبناء لديهم شهادات ميلاد فيما عدا الإبنه الرضيعة غير مسجلة بسجلات المواليد وأن الأب كان يعمل سائق توك توك وتمت سرقة التوكتوك منه ويعمل الآن بجمع القمامة والتسول وتعرضت الأسرة للطرد من المنزل التي كانت تسكن به لعدم قدرتها على دفع الإيجار.

وبعد دراسة الحالة ومعرفة ظروف الأسرة تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لتوفير دار لإيداع الأسرة بها مؤقتا، وبالفعل تم إيداعهم بدار ضيافة، وجارى توفير مسكن خاص للأسرة وإيجاد فرصة عمل للأب.

وسيتم إتخاذ اللازم من إجراءات نحو تسجيل الطفلة الرضيعة بسجل المواليد بمجرد استقرار أوضاع الأسرة من خلال فريق الوحدة المتنقلة التابعة لبرنامج أطفال بلا مأوى، وكذلك متابعة إلحاق الأطفال بالتعليم بمجرد استقرار أوضاع الأسرة إلى جانب بحث ضمهم لمستفيدي تكافل وكرامة.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى. https:www.facebook.comAtfalBelaMawa.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https:www.facebook.comMoSS.Egypt
القباج توجه بتوفير مسكن ملائم لأسرة تقيم في الشارع بالأميرية
القباج توجه بتوفير مسكن ملائم لأسرة تقيم في الشارع بالأميرية
القباج توجه بتوفير مسكن ملائم لأسرة تقيم في الشارع بالأميرية
القباج توجه بتوفير مسكن ملائم لأسرة تقيم في الشارع بالأميرية
القباج توجه بتوفير مسكن ملائم لأسرة تقيم في الشارع بالأميرية
القباج توجه بتوفير مسكن ملائم لأسرة تقيم في الشارع بالأميرية
القباج توجه بتوفير مسكن ملائم لأسرة تقيم في الشارع بالأميرية
القباج توجه بتوفير مسكن ملائم لأسرة تقيم في الشارع بالأميرية

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