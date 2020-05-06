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ريال مدريد يقدم مبلغا ضخما لضم بوجبا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى آخر مستجدات سعي نادي ريال مدريد للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي قد طلب من إدارة النادي، الحصول على خدمات بوجبا لتدعيم خط الوسط في الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "الميرور" البريطانية، إن إدارة ريال مدريد سوف، تقديم عرض مغري إلى نادي مانشستر يونايتد بقيمة 70 مليون يورو، لضم الظهر بوجبا، في الميركاتو الصيفي القادم.

وتابعت الصحيفة، أن هناك العديد من الأندية التي تتنافس على ضم بوجبا أبرزهم ريال مدريد ويوفنتوس.

ويعد ريال مدريد أحدث المنضمين للصراع على بوبجا، والذي ارتبط اسمه مؤخرا بنادي يوفنتوس، خاصة أن اللاعب سينتهي عقده في الصيف المقبل.

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