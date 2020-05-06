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نابولي يصدم ريال مدريد بسبب كوليبالي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:47 ص
كوليبالي
كوليبالي
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية إن  نادي  نابولي غير مستعدة ويرفض خفض القيمة المالية المطلوبة 110 مليون يورو (96 مليون جنيه استرليني) مقابل التخلي عن كاليدو كوليبالي في الصيف.

لعب كوليبالي البالغ من العمر 28 عامًا 15 مباراة فقط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم بسبب إصابته لكنه عاد بشكل رائع إلى ناديه الإيطالي.

تم ربط اسم ريال مدريد ومانشستر يونايتد مؤخرًا بالسنغالي الدولي كوليبالي ، على الرغم من أن ليفربول يعتقد أنه على رأس قائمة الانتظار لضمه.

ووفقًا لـ Il Mattino ، سيطلب فريق نابولي حوالي 110 مليون يورو (96 مليون جنيه استرليني) قبل الموافقة على إقرار رحيله قبل موسم 2020-21 .

سيستمر عقد كوليبالي مع نابولي حتى صيف عام 2023 ،الذي بدأ حياته المهنية في ميتز قبل انضمامه إلى جينك قبل الرحيل إلى الفريق الايطالي.

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