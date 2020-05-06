لواء سابق: البحرية المصرية هى الأكبر في المنطقة

قال اللواء بحري أركان حرب، إيهاب طلعت حسن، رئيس شعبة المساحة سابقًا، إن الغواصة البحرية S43 التي انضمت إلى القوات البحرية المصرية حديثًا هي الغواصة الثالثة ضمن صفقة من 4 غواصات حصلت عليها مصر، وتعد هذه الغواصات من أحدث ما وصل إليه العلم في هذا الطراز في العالم.





وأكد "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ثمار الفكر المتطور الذي وضعته القيادة العامة للقوات المسلحة لإمداد القوات البحرية بأحدث ما وصل إليه العلم بأسلحة ذو كفاءة وقدرة قتالية عالية، وثمار ذلك أنه كان له عظيم الأثر على شكل الصراع البحري في المنطقة، والذي تغير بشدة لصالح قواتنا البحرية بما تمتلكه من أسلحة رادعة ذو كفاءة عالية.





وتابع رئيس شعبة المساحة سابقًا، أن الغواصات الركيزة الأساسية لهذا الفكر المتطور بما لها من ذراع طولي يشكل الردع في المسرح البحري، موضحًا أن هذه الغواصة تعمل في وسط يتيح لها الوصول لأهدافها في سرية تامة مستخدمة أعماق البحار ولها حرية الحركة وبسرعة عالية وتحقق المفاجئة القصوى للعدو، مشددًا على أن القوات البحرية المصرية مصنفة أنها من أكبر القوات البحرية في المنطقة، وكفاءة أفرادها القتالية من أعظم وأقوى الكفاءات في المنطقة.









وانضمت الغواصة الألمانية من طراز إس 43 إلى أسطول القوات البحرية المصرية، أمس، وتعد الغواصة الجديدة من طراز (2091400)، من أحدث أنواع الغواصات على مستوى العالم، والتى وصلت منذ قليل إلى قاعدة الإسكندرية.





فيما يلي أبرز المعلومات عن هذا النوع من الغواصات الذى انضم لمصر ضمن خطة تسليح الجيش المصرى:



1- تعد من أقوى أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم. 2- مزودة بأنظمة تتحكم في إطلاق الطوربيدات. 3- قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى. 4- تتضمن أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات. 5- تمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية. 6- غاطس الغواصة يصل إلى 62 مترا. 7- مدى عمق عمل الغواصة 500 متر تحت سطح الماء. 8- تضم 8 أنابيب طوربيد عيار 533 مم ومخزن يسع 14 طوربيدا. 9- لديها قدرة على إطلاق صواريخ «الهاربون» البحرية المضادة للسفن 10- تستطيع زرع الألغام البحرية.



الغواصة من إنتاج شركة تيسين كروب Thyssen Krupp الألمانية، ووصلت لقاعدة الإسكندرية، وانضمت رسميًا إلى أسطول القوات البحرية المصرية.