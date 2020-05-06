النقل: دعم شركات الطرق بأحدث معدات إعادة التدوير للرصف القديم

ترأس وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (46) والغير عادية رقم (47) للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى.





حيث تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 45 بتاريخ 31/1/2019 وعرض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والمركز المالي والقوائم المالية والتصديق على المركز المالي للشركة خلال العام المالي المنتهي في 30/6/2019.





كما تم التصديق على عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية وقائمة الدخل وتقرير مجلس الادارة عن المدة من 17/2018 الي 30/6/2019 بالاضافة الى عرض تقرير متابعة وتقيم الاداء عن العام المالي 20182019





بدأت الجمعية بإستعرض اللواء عادل ترك رئيس الشركة القابضة التحديات التي تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للنهوض بها والاستغلال الامثل للاراضي المملوكة للشركات التابعة في تطوير وتحديث تلك الشركات مشيرا الى أن وزير النقل قدم كل الدعم للنهوض بالشركات خلال الفترة الماضية





وأكد وزير النقل على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة طبقا للمواصفات القياسية مع استمرار اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة،





كما أكد الوزير على ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين والصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة وخاصة معدات إعادة التدوير للرصف القديم ( FDR ).



