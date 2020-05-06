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فرنسا تمدد حالة الطوارئ الصحية بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلن مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الأربعاء، موافقته على مشروع القانون المعدل بشأن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة فيروس كورونا حتى 10 يوليو القادم.

 

وكان مجلس الوزراء الفرنسي أعد مشروع قرار لتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهرين حتى 24 يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان.

 

وتسبب فيروس كورونا، في وفاة أكثر من 25 ألف شخص حتى الآن في فرنسا، فيما تجاوز عدد المصابين 270 ألف مصاب.

 

وسجلت وزارة الصحة الفرنسية، مساء أمس، 330 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 25531 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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فيروس كورونا فرنسا تمديد الطوارئ

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