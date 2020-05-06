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مانشستر يونايتد وتشيلسي يخططان لفشل انتقال فيرنر إلى ليفربول

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:58 ص
فيرنر
فيرنر
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية عن أن يستعد كلا من مانشستر يونايتد وتشيلسي لاختطاف خطوة ليفربول لمهاجم لايبزيج الألماني تيمو فيرنر قبل موسم2020-21.

كان تيمو فيرنر في حالة رائعة على مستوى النادي خلال الموسم الحالي ، حيث سجل 27 مرة وقدم 12 تمريرة حاسمة في 36 مباراة في جميع المسابقات.

ارتبط ليفربول منذ فترة طويلة مع فيرنر البالغ من العمر 24 عامًا ويبدو أنه المرشح المفضل للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات هذا الصيف على الرغم من تفشي فيروس الكورونا.

ووفقًا لبيلد ، فإن انتشار فيروس كورونا قد يجبر ليفربول على تغيير خططهم ، ويراقب كل من يونايتد وتشيلسي التطورات عن كثب أثناء محاولتهما الاتفاق على صفقة مع فيرنر.

سجل فيرنر 21 مرة في 25 مباراة في الدوري الألماني خلال الموسم الحالي ، بالإضافة للتسجيل 4 أهداف في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

من المقرر أن تستمر صفقة المهاجم الحالية مع لايبزيج حتى صيف 2023.

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