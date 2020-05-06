عيسى المرزوق يرزق بطفلته الأولى

رزق الفنان الكويتي عيسى المرزوق، بمولودته الأولى، حيث نشر عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي صورتين مع طفلته الوليدة، وتوجه بتعليقه عليها بالشكر لله على هديته الغالية، لتنهال عليه التهاني من محبيه.

وجاء في تعليق عيسى المرزوق على الصورتين: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ‏رزقني الله تعالى بمولوده اسميتها ( ريما ) اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها واحفظها، وبارك لنا فيها واجعلها ‏من أهل الصلاح والتقوى الحمدلله".