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ماليزيا تسجل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أبلغت السلطات في ماليزيا عن 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل المجموع التراكمي إلى 6428 إصابة.

كما أبلغت وزارة الصحة عن وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات من تفشي المرض إلى 107، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وقد أعلنت وزارة الصحة الماليزية يوم الثلاثاء تسجيل ثلاثين حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 6383 حالة، فضلا عن تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليصل عدد الوفيات حتى الآن إلى 106 حالات.

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