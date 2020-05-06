ماليزيا تسجل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة

أبلغت السلطات في ماليزيا عن 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل المجموع التراكمي إلى 6428 إصابة.

أبلغت السلطات في ماليزيا عن 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، ليصل المجموع التراكمي إلى 6428 إصابة.