السيطرة على حريق اندلع بمصنع على طريق المريوطية

تمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل مصنع بطريق المريوطية، جنوب الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





ورجحت المعاينة الأولية أن ماس كهربائي السبب في نشوب الحريق، وانتدبت الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق، ومعرفة سبب اندلاعه وإعداد تقرير بذلك.





وكان اندلع صباح اليوم الأربعاء، حريق هائل بمصنع بطريق المريوطية، جنوب الجيزة ونجحت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على الحريق.





وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع بطريق المريوطية، جنوب المحافظة.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده لباقي المجاورات، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات، وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة آخري، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





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نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب داخل جراج بشارع البحر الأعظم، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وأسفر عن الحريق تفحم عدد من السيارات المركونة بالجراج، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة أسفل الطريق الدائري، بشارع البحر الأعظم.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتبين نشوبه بجراج بقطعة أرض خلف مركز شباب القصبجي.





وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران، إلى المجاورات، وتمكنت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات، ونتج عنه تفحم عدد من السيارات المركونة داخل الجراج.



