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عضو "تعليم النواب" يتقدم بطلب إحاطة حول "الغش" بالامتحان الإلكتروني

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:02 ص
ارشيفية
ارشيفية
دينا إبراهيم
تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول استمرار ظاهرة الغش رغم الامتحانات الإلكترونية وقيام بعض المدرسين معدومي الضمير بمساعدة الطلاب على ذلك.

وأوضح بركات في بيان اليوم الأربعاء، أنه لم يقتصر الغش على جروبات فيس بوك والواتس والتيلجرام فقط بل إن بعض المدرسين باعوا ضمائرهم وأحلوا الغش في الشهر الكريم، فبعد توقف سبوبة الدروس الخصوصية لجأ عدد من المدرسين معدومي الضمير إلى حيلة جديدة لتجميع الطلبة بالمنازل ومساعدتهم في حل الامتحان بمقابل مادي.

وأكد أنه منذ الإعلان عن وقف الدراسة في مصر واعتماد نظام التعليم والامتحانات عن بعد، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدارس وبين الطلاب تواجه المنظومة التعليمية حربًا شرسة من المدرسين الذين يديرون مراكز للدروس الخصوصية ويخشون خسارة مبالغ طائلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن بعض المدرسين من معدومي الضمير وجدوا في الأبحاث المطلوبة لنجاح الطلاب بسنوات النقل فرصة للربح وإجهاض تجربة التعليم عن بعد.

ورغم أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حذرت من تسريب الأسئلة والتزام الطلاب وعدم الغش، إلا أنه منذ بدء امتحانات نهاية الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، تم رصد قيام بعض الطلاب بالغش من خلال الواتس وصفحات الفيس وأيضا تصوير أسئلة الامتحان الإلكترونى ورفعها على صفحات الغش.

وأعلنت صفحة “شاومينج” في مفاجأة للطلاب ولوزارة التربية والتعليم عن تسريب امتحانات الصف الثاني الثانوي لعام 2020، وانتشر وسم تانية ثانوي على صفحات التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك لمطالبة الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش الالكتروني في المحافظات المصرية.

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