Advertisements

مقابر خرسانية.. أحدث حيل دفن موتى كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:05 ص
ارشيفية
ارشيفية
ياسمين مبروك
تتخلص الدول من ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بطرق مختلفة، فبعضهم لجأ إلى المقابر الخرسانية، خوفا من انتقال العدوى، بينما آخرين، أقدموا على إنشاء مقبرة جماعية، إثر تزايد أعداد الوفيات جراء الوباء اللعين.

مدافن خرسانية في البرازيل

لعل المقابر الخرسانية، كانت حيلة السلطات بريو دى جانيرو بالبرازيل، لدفن موتى كورونا، خوفا من انتقال العدوى من الجثث، حيث يتم تغطية باب المقبر بباب أسمنتى وتغطيه بالأسمنت.

وسجلت البرازيل قرابة 6935 إصابة جديدة بالفيروس المستجد منذ مساء يوم الاثنين و600 وفاة. 

وقفز العدد الإجمالي لعدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 114715 والوفيات إلى 7921 مما يجعل البرازيل أكثر الدول تضررا بالفيروس في أمريكا اللاتينية.

حرق الجثث في سريلانكا

ولا تزال سلطات سريلانكا، تصر على حرق جثث ضحايا وباء كورونا المستجد، متجاهلة احتجاجات الأقلية المسلمة التي تطالب بدفن الجثث طبقا لتعاليم الدين الإسلامي.

مقبرة جماعية في نيويورك

بينما خصصت السلطات في نيويورك، مقبرة جماعية لدفن بعض ضحايا فيروس كورونا المستجد في إحدى مناطق الولاية.

وتستغل السلطات في نيويورك، تلك المقابر في دفن ضحايا كورونا الذين لم يطالب بهم أحد في مقابر في جزيرة هارت المخصصة لدفن المجهولين والفقراء، حيث تعاقدت السلطات مع عمال خصيصا لعمليات الدفن في هذه المقبرة.

مقبرة جماعية في بريطانيا

لعل إقدام السلطات البريطانية، على إنشاء مقبرة جماعية لدفن ضحايا فيروس كورونا المستجد من المسلمين، إثر تزايد أعداد الوفيات جراء الوباء اللعين.

وأوضح مسئولون محليون أن تجهيز القبر يحتاج 24 ساعة، حيث يستغرق حفر المدفن الواحد وتجهيزه حوالي نصف يوم، باستخدام حفار آلي، وبعمق 1.5 متر.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موتى كورونا منظمة الصحة العالمية مقابر خرسانيه دفن موتى كورونا اصابات بكورونا اخر الاخبار

أخبار تهمك

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ يوم

أنيسة حسونة: "ياسمين صبري مبتعرفش تمثل"

منذ ساعة و نصف

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحدد قائمة الراحلين

منذ 40 دقيقة

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بمخزن زيوت بالجيزة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يومين

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ يوم

عاجل.. حريق هائل بمخزن نجف في القليوبية (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تسجيل 1400 إصابة بـ كورونا في صفوف شرطة ولاية نيويورك

أكثر من 1940 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في ولاية نيويورك

بعد رفض أهالي قرية بالدقهلية دفن طبيبة.. بورسعيدي يعرض مقبرته لدفن ضحايا كورونا

"حرق ومقابر جماعية".. هكذا تتخلص الدول من جثث ضحايا كوفيد 19

المقبرة الجماعية.. وسيلة جديدة لدفن وفيات كورونا المسلمين

أبرزها "المحارق".. طرق دفن ضحايا كورونا حول العالم.. ومصر الأكثر رحمة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:17 ص

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

10:11 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

04:21 ص

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

10:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة