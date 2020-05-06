تجاوز إصابات فيروس كورونا فى الفلبين حاجز الـ10 آلاف

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم الاربعاء، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى البلاد تجاوزت حاجز ال 10 آلاف.

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم الاربعاء، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى البلاد تجاوزت حاجز ال 10 آلاف.