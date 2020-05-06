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تجاوز إصابات فيروس كورونا فى الفلبين حاجز الـ10 آلاف

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم الاربعاء، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى البلاد تجاوزت حاجز ال 10 آلاف.

في بيان، أفادت وزارة الصحة عن 320 حالة إصابة إضافية، ليصل المجموع إلى 10.004. كما أبلغت عن 21 حالة وفاة جديدة، مما رفع عدد الوفيات إلى 658. ولكن تعافى 98 مريضًا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1506، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وقد أعلنت السلطات الفلبينية، يوم الثلاثاء، ظهور 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن 9684.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية - في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) - أن 86% من الإصابات الجديدة بالفيروس ظهرت في مدينة مترو مانيلا التي تعد بؤرة تفشي الفيروس.

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