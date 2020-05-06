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450 مصريا عالقا بالكويت يغادرون إلى القاهرة
الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:09 ص
الفجر
لليوم الثاني على التوالى، يواصل الجسر الجوى بين الكويت والقاهرة، لنقل ما يقارب 450 مصريا عالقا فى الكويت، على متن ثلاث رحلات جوية لشركة الخطوط الجوية الكويتية، وتضم كل رحلة من الرحلات الثلاث نحو 150 راكبا، تم نقلهم بواسطة حافلات من مراكز الإيواء المخصصة لهم، إلى مطار الكويت الدولى، وذلك قبل موعد طائرتهم بنحو ست ساعات كاملة.
وخضع جميع المصريين المسافرين للعديد من الإجراءات الوقائية في مطار الكويت الدولى، بداية من قياس درجة الحرارة قبل دخولهم على أبواب المطار، مرورا بتعقيمهم عبر بوابة الدخول، ثم اصطفافهم في صفوف انهاء اجراءات السفر بمسافات لا تقل عن متر بين كل مواطن والآخر، انتهاء بعملية تعقيم حقائبهم قبل شحنها على كل طائرة؛ وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكان الجسر الجوي بين الكويت والقاهرة، والمخصص لنقل المصريين العالقين، قد انطلق أمس الثلاثاء، من خلال تسيير رحلتين على متن شركة مصر للطيران، نقلتا نحو 580 من العالقين، من بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال وكبار السن.
يذكر أن السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت أمس الأول الاثنين، بدء تسيير رحلات جوية لنقل العالقين من أبناء الجالية، موضحة أنها كانت تتابع مع المسئولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين في مراكز الايواء نهاية الأسبوع الماضي، والتي تم موافاة القاهرة بها.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية، قامت بتجهيز أماكن للحجر الصحي للعالقين للعائدين من الكويت، بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم، مهيبة في الوقت نفسه، أبناء الجالية المقيمين في مراكز الإيواء، الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية، وعدم الانسياق وراء مثيري الشغب ومروجي الإشاعات
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.
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