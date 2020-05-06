ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية









إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها العقار وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.3% رابحاً 10.860 نقطة ليصل إلى مستوى 4906.79 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% رابحاً 10.610 نقطة ليصل إلى مستوى 5280.63 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.38% رابحاً 15.920 نقطة ليصل إلى مستوى 4164.91 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.44%، رابحاً 17.960 نقطة ليصل إلى مستوى 4074.10 نقط و جرى التداول بمستهل التعاملات على 28.3 مليون سهم بقيمة 7.9 مليون دينار كويتى عبر 1582 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.72%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.50%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%.

وجاء سهم "شركة أصول للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بإارتفاع نسبته 32.97%، تليه شركة منازل القابضة بنسبة 9.56%، ثم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 6%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.18%، ثم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنسبة 2.83%.