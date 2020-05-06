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شركة هواتف: استراتيجيتنا في السوق المصري تركزعلى خدمات ما بعد البيع

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:46 ص
realme 6
realme 6


قامت شركة الهواتف الذكية الصينية realme بعمل خطة استراتيجية لعام 2020 لمنافسة اللاعبين الرئيسيين في عملية صناعة الهواتف الذكية في مصر، وتستند تلك الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية، هي توسيع شرائح الأسعار بدءًا من الهواتف الذكية للفئة الاقتصادية، فيما بعد إلى المستوى المتوسط، وأخيرًا المستوى الرائد، وكذلك التركيز بشكل أساسي في توفير خدمات ما بعد البيع التي تم إطلاقها رسميًا العام الماضي في فبراير، والتخطيط لفتح المزيد من خدمات ما بعد البيع الرسمية في مناطق مختلفة حول العاصمة من خلال توفير الصيانة مع عمليات التسليم السريع وخدمات الإصلاح السريع.

 

 وقالت الشركة في بيان لها، تتيح هذه الخدمة فرصة لـشركة realme لتقديم منتج متكامل تمامًا يركز على تقديم تجربة خدمة عملاء عالية الجودة جنبًا إلى جنب مع تجربة الهاتف الذكي. وفي الوقت نفسه، يعد التنوع في الشرائح السعرية، هو أمرًا غاية في الأهمية لشركة realme  كعلامة تجارية لتكون قادرة على الوفاء بوعدها بتجربة استخدام كاملة رائعة بجميع الأسعار.

 

 

وكانت شركة realme قد أطلقت سلسلة realme 6، المكوّنة من هاتفي realme 6 و realme 6 pro  في السوق المصري خلال الأيام الماضية، والذي يعتبر تطور لهاتف realme 5 pro ، ويوفر مميزات ثورية بأسعار مناسبة مما يجعله متقدمًا على مُنافسيه بشكل كبير، وتتميز السلسلة بشاشة سلسة  للغاية بتردد 90 هرتز، وكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل، مع شحن فلاش 30 وات، ومعالج Snapdragon 720G وهذا تحقيقًا لشعار العلامة التجارية "Dare to Leap".  

 

 

ومن الجدير بالذكر أن هاتف realme 6 يأتي مع كاميرا Ultra بدقة 64 ميجابكسل مع شاشة Ultra 90Hz ويعتبر أول هاتف يأتي مع شاشة 90Hz Smooth  تحت 4 ألاف جنيهًا، كما إن الهاتف  يأتي بشريحتين، وسعة تخزين وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تشمل: 4 جيجابايت + 128 جيجابايت و 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، وشاحن فلاش 30 واط.

وفي الوقت نفسه فإن realme 6 Pro يأتي مع 6 كاميرات، وشاشة 90Hz Ultra هوو أول هاتف مزود بـ 6 كاميرات تحت 6 آلاف جنيهًا ويشتهر بشاشته السلسة 90Hz وشحن فلاش 30 واط، ويأتي realme 6 Pro بنسخة واحدة في

التخزين وذاكرة الوصول العشوائي وهي 8 + 128G. و يعتبر realme 6pro خليفة realme XT.

 


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الكلمات المفتاحية

خدمات ما بعد البيع الشركات الصينية السوق المصري أسعار الهواتف الذكية

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