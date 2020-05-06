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صحيفة: الاستراتيجيات الوطنية للإمارات تتكيف مع جميع متطلبات المستقبل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:14 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

أكدت تجربة دولة الإمارات الملهمة، أنها تجيد التكيف مع جميع متطلبات المستقبل كما الحاضر، وهي تنطلق في سياستها من نظرة استشرافية تتميز بها قيادتها الرشيدة وتؤمّن لها كافة المقومات لتكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

 وقالت صحيفة "الوطن" الإماراتية،  إن الاستراتيجيات الوطنية تستجوب التعامل مع مستجدات العصر المتسارعة وما تظهره الأحداث من أمور أساسية ينبغي التعاطي معها بأدوات تواكبها وتكون كفيلة بمواجهة تحدياتها كما يجب.

 

وتتميرزالاستراتيجيات الوطنية في الإمارات، بأنها مرنة وتجيد لغة المستقبل ولا تترك شيئاً للمفاجآت، وهي تقوم على خبرات وجهود جسدتها تجربة غنية جداً تتميز بالشجاعة في التعاطي والمواجهة وتغيير الآليات والشفافية في الطرح واستشراف سبل التصدي لكافة التحديات وتحويلها إلى فرص كالعادة.

 

 وأضافت الصحيفة الخليجية، أنه خلال الأزمة الراهنة في جميع أنحاء العالم جراء وباء "كورونا المستجد"، لا تكتفي الدولة في مرحلة جديدة بالتعامل مع ما يستوجبه المستقبل وما يتطلبه من أمور بعد مرور الجائحة الوبائية.. بل إن دولتنا بقيادتها الرشيدة تسعى لأن تكون الأكثر استعداداً على المستوى العالمي.

 

وتابعت الصحيفة..وكما كان لها باع طويل في التعامل مع الظرف الراهن سواء من حيث الإجراءات والجهود أو من ناحية المواقف الإنسانية المشرفة أو الجهود العلمية التي تسابق الزمن والتي عكست بمجملها الكثير من أوجه القوة الوطنية، كذلك بدأت الاستعداد للغد القادم بحيث تكون على أتم الجاهزية، وهذا ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خلال توجيه سموه بإعداد استراتيجية مستقبلية بآليات ومناهج تواكب المتطلبات الواجبة، حيث أكد سموه ذلك خلال ترؤس جلسة مجلس الوزراء بالقول: " الاستعداد لما بعد "كوفيد 19″ هو استعداد لمستقبل جديد لم يتوقعه أحد قبل عدة أشهر فقط .

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