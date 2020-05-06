Advertisements

والد شهيد باكيا: "لما إرهابي بيموت قلبي بيرتاح" (فيديو)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:13 م
رقية جمال
قال والد الشهيد عماد أمير رشدي، إنه عندما يشاهد مسلسل "الاختيار" الذي يجسد شخصية أحمد المنسي، يشعر أنه متواجد مع أبطال الجيش في الأحداث.

وأضاف "رشدي"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، باكيًا: "أي شهيد بيموت بحس أن ابني مات دلوقتي، وأي إرهابي بيموت قلبي بيستريح، وأقول لابني دمك مرحش هدر".

وتابع، أنه يرفض بيع الوحدة السكنية التي يقيموا بها لكونه يشعر أنه متواجد معهم فيها، مشددًا على أنه لم ير الشهيد أحمد صابر المنسي بشكل شخصي، ولكنه أحبه دون أن يراه بسبب حديث الشهيد عماد عنه.

كان الشهيد المقدم أركان حرب أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103، استشهد في الهجوم الإرهابى في سيناء، يوم 7 يوليه 2017، حيث شيع إلى مثواه فى جنازة عسكرية مهيبة تقدمها محافظ الشرقية وعددًا من القيادات العسكرية والأمنية والشعبية والمواطنين.

وتدوال الشباب المصرى فيديو للحظة وصول جثمان الشهيد المقدم أركان حرب أحمد صابر المنسى، شهيد الواجب والوطن والذى استشهد فى الحادث الإرهابى الغاشم، والذى استهدف قوات إحدى النقاط العسكرية برفح، وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة، إلى قبره، ويظهر الفيديو حالة الحزن التى خيمت على الشرقية مسقط رأس الشهيد الراحل.

جدير بالذكر أنه فى 7 يوليو 2017، سطر التاريخ ملحمة وطنية جديدة على أرض سيناء الحبيبة، وهى معركة "البرث" وقدم فيها ضباط وجنود أرواحهم فداءا لبلدهم، وتم إحباط مخطط الدولة الداعشية وقتها بالسيطرة على منطقة البرث وعدد من الأكمنة الحدودية فى مدينة رفح بشمال سيناء، لإعلان الدولة الإسلامية.

العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، ولد في عام 1977، فى مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية، عمل كضابط بوحدات الصاعقة وخدم لفترة طويلة فى الوحدة 999 قتال، وحدة العمليات الخاصة للصاعقة بالقوات المسلحة، والتحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستكشافية المعروفة باسم «SEAL» عام 2001، والتحق بدورة بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2006، وحصل الشهيد على ماجستير العلوم العسكرية، دورة أركان حرب من كلية القادة والأركان عام 2013، وتولى قيادة الكتيبة «103» صاعقة خلفًا للشهيد العقيد رامى حسنين الذى استشهد فى شهر أكتوبر عام 2016.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

والد شهيد شهداء سيناء سيناء القوات المسلحة الفجر احمد المنسي

أخبار تهمك

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يومين

أنيسة حسونة: "ياسمين صبري مبتعرفش تمثل"

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 4 ساعات

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حريق هائل بمخزن نجف في القليوبية (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحدد قائمة الراحلين

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ يوم

موضوعات متعلقة

زوجة "المنسي" شهيد الشرقية تدلي بصوتها في "استفتاء الدستور" بالإسماعيلة

حزب الحرية يناشد الجماهير الهتاف باسم الشهيد أحمد المنسى في مباراة مصر مع الكونغو

الشهيد أحمد المنسي.. قصة بطل دافع عن أرض الفيروز

الشهيد الحاضر.. مواقف إنسانية لا تنسى لـ"أحمد المنسي"

آخرهم "كوبرى بالإسماعيلية".. كيف كرمت الدولة اسم الشهيد أحمد المنسى؟

في الذكرى الثانية لاستشهادهم.. أبطال الكتيبة 103 صاعقة لن ينساهم التاريخ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:17 ص

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

11:18 ص

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

10:11 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

04:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة