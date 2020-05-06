والد شهيد باكيا: "لما إرهابي بيموت قلبي بيرتاح" (فيديو)

قال والد الشهيد عماد أمير رشدي، إنه عندما يشاهد مسلسل "الاختيار" الذي يجسد شخصية أحمد المنسي، يشعر أنه متواجد مع أبطال الجيش في الأحداث.





وأضاف "رشدي"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، باكيًا: "أي شهيد بيموت بحس أن ابني مات دلوقتي، وأي إرهابي بيموت قلبي بيستريح، وأقول لابني دمك مرحش هدر".





وتابع، أنه يرفض بيع الوحدة السكنية التي يقيموا بها لكونه يشعر أنه متواجد معهم فيها، مشددًا على أنه لم ير الشهيد أحمد صابر المنسي بشكل شخصي، ولكنه أحبه دون أن يراه بسبب حديث الشهيد عماد عنه.





كان الشهيد المقدم أركان حرب أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103، استشهد في الهجوم الإرهابى في سيناء، يوم 7 يوليه 2017، حيث شيع إلى مثواه فى جنازة عسكرية مهيبة تقدمها محافظ الشرقية وعددًا من القيادات العسكرية والأمنية والشعبية والمواطنين.





وتدوال الشباب المصرى فيديو للحظة وصول جثمان الشهيد المقدم أركان حرب أحمد صابر المنسى، شهيد الواجب والوطن والذى استشهد فى الحادث الإرهابى الغاشم، والذى استهدف قوات إحدى النقاط العسكرية برفح، وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة، إلى قبره، ويظهر الفيديو حالة الحزن التى خيمت على الشرقية مسقط رأس الشهيد الراحل.





جدير بالذكر أنه فى 7 يوليو 2017، سطر التاريخ ملحمة وطنية جديدة على أرض سيناء الحبيبة، وهى معركة "البرث" وقدم فيها ضباط وجنود أرواحهم فداءا لبلدهم، وتم إحباط مخطط الدولة الداعشية وقتها بالسيطرة على منطقة البرث وعدد من الأكمنة الحدودية فى مدينة رفح بشمال سيناء، لإعلان الدولة الإسلامية.



