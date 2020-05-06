ضبط ٣٣ قطعة سلاح و١٠٩ قضايا مخدرات خلال ٢٤ ساعة

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،555 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (16،429 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،788 كيلوجرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (185 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،5 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرام)، (3437) قرص مخدر.



وأثمرت الحملات فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، عن ضبط (١٨) متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (١٨) متهما لممارستهم أعمال البلطجة وعن مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، قامت بصبط (٢٠٤) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تمت إعادة ٧سيارات دراجة نارية).



وبخصوص مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط (١٧٢٤٩) مخالفة مرورية، وتمكنت فى مجال فحص السائقين، من فحص (٧١) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (٦) منهم.



جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.





