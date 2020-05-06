Advertisements

مايا دياب تنشر فيديو لابنتها من داخل "الحمام"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:18 م
مايا دياب
مايا دياب
رشا عادل
شاركت الفنانة مايا دياب، جمهورها بمقطع فيديو، على حسابها الشخصي، عبر خاصية القصص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال مقطع الفيديو ابنتها بعدما أصبحت شابة ووضعت عليها ستيكرات".

وحدثت مايا، متابعيها قائلة:"كاي عم تتسبح" لتقوم ابنتها بالشارة لها ثم تستكمل استحمامها.

يذكر أن آخر اعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني منهم الفنانة هالة فاخر وإنجي علي وحسن الرداد وماجد المهندس وحمدي المرغني وأشرف زكي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مايا دياب اغاني مايا دياب ابنة مايا دياب

أخبار تهمك

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 8 ساعات

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ يوم

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حريق هائل بمخزن نجف في القليوبية (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يومين

أنيسة حسونة: "ياسمين صبري مبتعرفش تمثل"

منذ حوالي 3 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحدد قائمة الراحلين

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد.. رقصة مايا دياب مع حسن الرداد الأكثر بحثا على جوجل

حسن الرداد يروج لمسرحيته "لوكاندة الأوباش" (فيديو)

"لوكندة الأوباش" ترفع لافتة "sold out"

عصام كاريكا يروج لأغنيته الجديدة "في الميدان"

سعد الصغير يغازل جمهوره: "اللي أبوه صعيدي ميخافش"

تعرف على موعد حفل عصام كاريكا المقبل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:17 ص

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

11:18 ص

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

10:11 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

04:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة