مايا دياب تنشر فيديو لابنتها من داخل "الحمام"

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شاركت الفنانة مايا دياب، جمهورها بمقطع فيديو، على حسابها الشخصي، عبر خاصية القصص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال مقطع الفيديو ابنتها بعدما أصبحت شابة ووضعت عليها ستيكرات".



وحدثت مايا، متابعيها قائلة:"كاي عم تتسبح" لتقوم ابنتها بالشارة لها ثم تستكمل استحمامها.



يذكر أن آخر اعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني منهم الفنانة هالة فاخر وإنجي علي وحسن الرداد وماجد المهندس وحمدي المرغني وأشرف زكي.