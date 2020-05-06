محافظ كفر الشيخ: رفع العزل عن قرية كفر العجمي مع استمرار التعقيم

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القرار رقم (422) لسنة 2020م، بإنتهاء العمل بالقرار رقم (389) لسنة 2020م بشأن عزل قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، وفك العزل عن القرية والذي كان تم فرضه في 16 إبريل الماضي، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفر الشيخ، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والخطة الوقائية الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد محافظ كفرالشيخ استمرار أعمال التطهير والتعقيم للقرية بصفة دورية في كل الشوارع والمنازل والمباني بالقرية، بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها، موضحًا أن المحافظة ملتزمة بتقديم كل أنواع الدعم والمساعدة، وتوفير احتياجات الأهالي من السلع الغذائية وكافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.





كما أصدر محافظ كفر الشيخ، القرار (423) لسنة 2020 بتمديد عزل قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، وذلك حتي 10 مايو القادم، وذلك كإجراء إحترازي لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.





حيث أن محافظة كفر الشيخ، لم تسجل أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بعدما تبينت سلبية جميع تحاليل المشتبه في إصابتهم بالفيروس، وتم السماح لهم بمغادرة منازلهم، كما يتم الاهتمام جيدا لتعقييم وتطهير كافة المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة وتوفير كافة الإجراءات الوقائية لحماية الكادر الصحى العامل هناك من فيروس كورونا.





وكان مصدر طبي بمستشفي العزل ببلطيم في كفر الشيخ، قد كشف أنه تم تسجيل 8 حالات تعافي جديدة وخروجهم من المستشفي، كما تم نقل 12 آخرين لدور نقاهة في رأس البر بمحافظة دمياط بعد تماثلهم للشفاء، وذلك اليوم الثلاثاء.





وأضاف المصدر، أن المستشفي استقبلت 8 حالات جدد مصابة بالفيروس تم تحويلهم إليها من محافظة المنصورة، مناشدا المواطنين بإلتزام التعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة الفيروس، وكذلك تكثيف عمليات تعقيم المستشفيات وكافة المنشأة الطبية وتوفير كافة مستلزمات الوقاية التي يحتاج إليها العاملين بالمستشفيات وخاصة الكادر الطبي والذي يعد من أولي خطوط مواجهة فيروس كورونا المستجد.





كما دعا إلي الإلتزام بكافة قرارات الدولة ولاسيما حظر المحال وحظر التجوال في ميعادهما كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تسعي الدولة جاهدة في محاربته.





وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



