Advertisements

أتلتيكو مدريد يطلب خاميس من الريال

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
يستهدف نادي أتلتيكو مدريد التعاقد مع واحد من أبرز نجوم جاره اللدود ريال مدريد، في الصيف المقبل لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد ينوي تجديد مفاوضاته للتعاقد مع خاميس رودريجيز لاعب الريال الصيف المقبل.

ويستعد أتليتكو مدريد لتقديم عرض بقيمة 25 مليون يورو لإتمام الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويحاول أتلتيكو مدريد استغلال انتهاء عقد خاميس مع ريال مدريد في الصيف المقبل، ورغبته للعب تحت قيادة سيميوني للضغط على ريال مدريد للموافقة على بيعه هذا الصيف، حتى يتجنب رحيله مجانًا.

وخرج خاميس من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال مما يجعله قريبا من مغادرة النادي الملكي هذا الصيف.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 16 ساعة

أنيسة حسونة: "ياسمين صبري مبتعرفش تمثل"

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يحدد قائمة الراحلين

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يومين

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ يوم

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ ساعة و نصف

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حريق هائل بمخزن نجف في القليوبية (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:17 ص

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

11:18 ص

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

10:11 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

04:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة