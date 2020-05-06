المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 1% بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء









واصلت مؤشرات البورصة المصرية، صعوها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء مدفوعة بمشتريات المصريين علي قيادات المؤشر والتجاري الدولي ومدفوعة أيضاً بالارتفاعات التى يشهدها النفط الذى تجاوز الـ 31 دولار لخام برنت مع ارتفاع العقود الآجلة فى اشارة لتوقع زيادة الطلب تدريجيا مع الفتح الجزئى للاقتصاد الخليجى فى اطار المحافظة على اجراءات عدم انتشار كورونا.









وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 10290.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 1198.7 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 1119.7 نقطة.













البورصة المصرية اليوم أنه قد سيطرت حالة من الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الثلاثاء.

واشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة 1300 سهم بينما إشتري في مطاحن مصر الوسطى حوالي 48 سهم ومطاحن ومخابز الإسكندرية 8648 سهم اميرالد للاستثمار العقارى 632 سهم كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 408 ألف سهم. واشترى مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، العربية لحليج الأقطان، بالم هيلز للتعمير، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مستشفى النزهة الدولى، مؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 30.7 ألف سهم، 439.1 ألف سهم، 250 ألف سهم، 340 سهم، 740 سهم، 11.8 ألف سهم علي التوالي .



