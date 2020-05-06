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صالح جمعة يستقر على الرحيل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية محلية أن صالح جمعة نجم الأهلي حسم موقفه بشكل رسمي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن صالح جمعة استقر على خطوة الرحيل على سبيل الإعارة خارج الدوري المصري وتحديدا بعد تراجع براميدز عن فكرة التعاقد معه في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية أن صالح جمعة يبحث عن عرض خليجي في الوقت الحالي أو عرض في أندية الوسط في أحد الدوريات الأوروبية من أجل الرحيل عن المارد الأحمر.

وذكرت التقارير الصحفية أن علاقة صالح جمعه مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق قد توترت في الفترة الماضية مما أدى إلى عدم مشاركة اللاعب تحت قيادته.

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