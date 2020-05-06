نجلا محمود عبدالعزيز يشعلان الـ إنستجرام بفيديو كوميدي لهما

شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، جمهوره بمقطع فيديو جديد له مع شقيقه كريم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر محمد، خلال مقطع الفيديو برفقة الفنان هشام ماجد وشيكو كريم متقمصون شخصية عادل ادهم ويونس شلبي من فيلم الفرن.وعلق محمود عبد العزيز، على مقطع الفيديو قائلًا:"الحظر وعمايله مشهد من فيلم الفرن اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا وللفنان يونس شلبى والفنان عادل أدهم ولكل من رحلوا عنا".يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز، مسلسل "قيد عائلي" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في بطولته الفنانة ميرفت أمين وعزت العلايلي وصلاح عبد الله وبوسي.