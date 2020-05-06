Advertisements

نجلا محمود عبدالعزيز يشعلان الـ إنستجرام بفيديو كوميدي لهما

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز، جمهوره بمقطع فيديو جديد له مع شقيقه كريم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد، خلال مقطع الفيديو برفقة الفنان هشام ماجد وشيكو كريم متقمصون شخصية عادل ادهم ويونس شلبي من فيلم الفرن.

وعلق محمود عبد العزيز، على مقطع الفيديو قائلًا:"الحظر وعمايله مشهد من فيلم الفرن اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا وللفنان يونس شلبى والفنان عادل أدهم ولكل من رحلوا عنا".

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز، مسلسل "قيد عائلي" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في بطولته الفنانة ميرفت أمين وعزت العلايلي وصلاح عبد الله وبوسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 21 ساعة

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 9 ساعات

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حريق هائل بمخزن نجف في القليوبية (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ يوم

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ ساعة و نصف

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 4 ساعات

أنيسة حسونة: "ياسمين صبري مبتعرفش تمثل"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يومين

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يحدد قائمة الراحلين

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

صورة جديدة تجمع الراحل محمود عبد العزيز ومحمد علي رزق

من أمام قبر محمود عبد العزيز.. بوسي شلبي تطالب محبيه بالدعاء له (فيديو)

محمد محمود عبد العزيز يهنئ زوجة شقيقه بعيد ميلادها (صور)

شاهد.. محمد عبد العزيز ونجوم الفن يحتفلون بالكريسماس (صورة)

محمد محمود عبد العزيز يحتفل بالكريسماس.. ويطالب جمهوره بالدعاء لوالده

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أحمد السبكي ودلال عبد العزيز (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:17 ص

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

11:18 ص

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

10:11 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

04:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة