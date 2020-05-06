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الداخلية: ضبط ٣٢٨ مخالفة غلق المحال والمطاعم خلال الحظر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:28 م
الداخلية
الداخلية
هبة عبد الحفيظ
تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط (203) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (5) قضايا فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

وأسفرت الحملات، في ضبط (328) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. 



شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٣٣ قطعة سلاح نارى، ١٠٩ قضايا مخدرات وتنفيذ ٣٦١٨ حكما قضائيا متنوعا.


ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٣٣ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٣١ متهما) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٣) بندقية آلية، ٣) بندقية خرطوش، (١) طبنجة، (٢٦) فرد محلى، ٦٢) طلقة مختلفة الأعيرة، (١٠) خزينة متنوعة، (١٤٨) قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٣٦١٨) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (١٣٧) حكم جناية، (١٢٤٤٣) حكم حبس جزئى، (٢٧٥٠) حبس مستأنف، (٢٢٣٧٠) حكم غرامة، (٥٩١٨) حكم مخالفة. 

واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (٣) تشكيل عصابى ضما (٧) متهمين ارتكبوا (١٧) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط ١٠٩) قضية مخدرات بحوزة (١١٦) متهم، ضُبط خلالها الآتى:


كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،555 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (16،429 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،788 كيلوجرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (185 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،5 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرام)، (3437) قرص مخدر.


وأثمرت الحملات فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، عن ضبط (١٨) متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (١٨) متهما لممارستهم أعمال البلطجة وعن مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، قامت بضبط (٢٠٤) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تمت إعادة ٧سيارات دراجة نارية).

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