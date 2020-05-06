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الاتحاد الأوروبي: يجب على بولندا ضمان انتخابات رئاسية حرة ونزيهة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء بأن بولندا يجب أن تضمن إجراء انتخابات رئاسية "حرة ونزيهة" حيث تواجه أكبر دولة شيوعية سابقة في الاتحاد أزمة سياسية متصاعدة بشأن انتخابات رئاسية مقررة هذا الأحد.

وقال متحدث في مؤتمر صحفي: "ناقشت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، مع المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي ومقرها بروكسل "أهمية الانتخابات الرئاسية الحرة والمعارض في بولندا في سياق أزمة فيروس كورونا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وسط الاقتتال السياسي داخل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب العدالة والقانون الوطني - الذي اقترح اقتراعًا بريديًا فقط بسبب جائحة فيروس كورونا - ليس من الواضح ما إذا كان التصويت الرئاسي في بولندا أو متى أو كيف سيتم بالضبط مكان.

وقد كشف رئيس أركان رئيس الوزراء البولندي، اليوم الأربعاء، أن البلاد قد تحتاج إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ما لم يسمح المشرعون بإجراء انتخابات رئاسية، والتي تريد الحكومة إجراءها عن طريق الاقتراع البريدي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس أركان رئيس الوزراء، ميشال دوورزيك، في الإذاعة العامة: "نأمل أن يكون هناك عدد كاف من المشرعين الذين ... سيتبنون مشروع القانون. ومع ذلك، يجب على المرء أيضًا النظر في الخيارات التي لا يتم دعم مشروع القانون فيها، وبعد ذلك سيتعين علينا التعامل مع أزمة سياسية خطيرة للغاية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

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