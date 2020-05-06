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ملخص واحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 12 للفنانة ياسمين عبدالعزيز والقنوات الناقلة ومواعيد العرض | مسلسلات رمضان 2020 (يسرا تتهم غالية بخطف خطيبها)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:31 م
مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 12
مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 12

ملخص واحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 12 للفنانة ياسمين عبدالعزيز والقنوات الناقلة ومواعيد العرض | مسلسلات رمضان 2020 (يسرا تتهم غالية بخطف خطيبها) 

نستعرض لكم متابعينا الكرام ملخص واحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 12 للفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث يعد هذا العمل من ضمن أفضل الأعمال الدرامية المعروضة في المارثون الرمضاني 2020.

ملخص واحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 12
وتبدأ الحلقة 12 من مسلسل ونحب تاني ليه، بأن يسرا (تارا عماد) اكتشفت أن صديقتها غالية (ياسمين عبدالعزيزتعرف خطيبها السابق مراد السويفي (كريم فهمي)، وذلك عندما ذهبت يسرا لغالية الجاليري الخاص بها، وبالصدفة يرن هاتف ياسمين لتنظر تارا إليه وتجد المتصل هو مراد السويفي "خطيبها السابق".

وحاولت غالية أن تبرر ليسرا ما حدث وتؤكد لها أنها كانت تنوي مصارحتها بعلاقتها بمراد السويفي، ولكن تنفعل يسرا عليها وتسألها هل تقابله وتتحدث إليه فلا تستطيع غالية الإنكار، وتؤكد لها أنهما تقابلا وتحدثا سويًا، وهنا تنفجر "يسرا" في وجه "غالية" وتتهمها بالتخطيط لخطف "مراد" منها، وتحاول "غالية" الدفاع عن نفسها ولكن بلا جدوى، لتنهي "يسرا" حديثها قائلة إنها المخطئة منذ البداية عندما عرفتها من الشارع وجعلتها صديقة مقربة منها.

وتركت "يسرا" المكان وهي منفعلة جدًا وتبدأ "غالية" في البكاء وتحاول صديقتها علا رشدي تهدئتها ولكن تعترف "غالية" بخطئها وأن تارا لها كل الحق فيما قالته، وأنها قد أخطأت عندما أخفت عنها علاقتها بمراد السويفي خطيب "يسرا" السابق.

مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه والقنوات الناقلة
ويعرض مسلسل ونحب تاني ليه للفنانة ياسمين عبدالعزيز على قناتي CBC في تمام الساعة 9:30 مساًء بتوقيت القاهرة وCBC دراما الفضائية.

أبطال مسلسل ونحب تاني ليه
مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبدالغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

ملخص واحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 12 للفنانة ياسمين عبدالعزيز والقنوات الناقلة ومواعيد العرض | مسلسلات رمضان 2020 (يسرا تتهم غالية بخطف خطيبها) 

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